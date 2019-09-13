Фигуристка Синицына довольна оценкой за короткую программу на Гран-при в Челябинске

"Довольна этой оценкой, у меня все элементы получились, я этому рада, - сказала 15-летняя Синицына. - Но впереди еще произвольная программа, так что рано расслабляться. Я немного нервничала, очень много людей, у меня так в первый раз, но справилась с волнением".

Этап в Челябинске стал для Синицыной дебютным в нынешнем сезоне. Спортсменка должна была выступить на этапе в Лейк-Плэсиде, однако не смогла вылететь на соревнования из-за проблем с документами. "Я, конечно, расстроилась, но понимала, что надо работать дальше, - сказала Синицына. - Значит, не судьба была, но зато я приехала сюда, тут родная страна и от Москвы недалеко. Получилось намного удобнее".

Российская фигуристка Виктория Васильева набрала 67,04 балла. "Конечно, всегда хочется совершенствоваться, бороться можно всегда и со всеми, главное - уметь все делать хорошо и кататься для себя и для зрителей. Опыт [прошлого сезона] мне очень помогает, ведь я уже знаю, чего ожидать, и из-за этого становится легче. Это не совсем преимущество, у нас в Москве тоже есть такие старты, когда ты выходишь с такими же ощущениями, просто здесь много зрителей, они помогают, не на всех стартах можно увидеть такую публику", - сказала 15-летняя фигуристка.

Произвольные программы в рамках челябинского этапа девушки представят в субботу.