Олимпийская чемпионка Сидорова включена в Зал славы Международной федерации фехтования

ТАСС, 13 сентября. Олимпийская чемпионка 1976 года в командной рапире Валентина Сидорова включена в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Решение о включении Сидоровой в Зал славы принял исполком FIE.

В активе Сидоровой также серебряная награда Олимпиады 1980 года в командной рапире. Она является девятикратной чемпионкой мира (дважды - в личном первенстве и семь раз - в команде), дважды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. Сидорова четырежды становилась победительницей Кубка мира.