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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Сидорова включена в Зал славы Международной федерации фехтования

Решение о включении спортсменки в Зал славы принял исполком FIE
Валентина Сидорова, 1979 год Леонид Свердлов/ТАСС
Описание
Валентина Сидорова, 1979 год
© Леонид Свердлов/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Олимпийская чемпионка 1976 года в командной рапире Валентина Сидорова включена в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Решение о включении Сидоровой в Зал славы принял исполком FIE.

В активе Сидоровой также серебряная награда Олимпиады 1980 года в командной рапире. Она является девятикратной чемпионкой мира (дважды - в личном первенстве и семь раз - в команде), дважды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. Сидорова четырежды становилась победительницей Кубка мира.

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