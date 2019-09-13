"Уфа" стала самым тестируемым РУСАДА клубом Российской премьер-лиги в августе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Уфа" по итогам августа стала самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, в последний месяц лета было протестировано три футболиста этой команды.

В августе допинг-тестирование прошли полузащитник Азер Алиев, а также нападающие Николай Гиоргобиани и Дмитрий Сысуев. В июле, когда стартовал новый сезон Российской премьер-лиги, футболисты "Уфы" не тестировались ни разу. Всего в августе прошли допинг-тестирование восемь футболистов клубов РПЛ.

После восьми туров ФК "Уфа" занимает десятое место в турнирной таблице с 10 очками в активе.