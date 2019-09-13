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Зимние олимпийские виды спорта

Российские фигуристки лидируют после короткой программы на этапе юниорского Гран-при

Этап в Челябинске завершится 14 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристки занимают первые три места после короткой программы на этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходят в Челябинске.

Первое место занимает Камила Валиева, набравшая 73,56 балла. На втором месте расположилась Ксения Синицына (73,04), третьей идет Виктория Васильева (67,04). Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье.

Позднее в пятницу на соревнованиях в Челябинске произвольную программу представят спортивные пары и юниоры.

Этап Гран-при в Челябинске завершится 14 сентября.

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