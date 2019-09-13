Мамиашвили: опыт проведения крупных соревнований помог Красноярску получить ЧМ по борьбе

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Право проведения чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года было доверено Красноярску, поскольку город обладает богатым опытом успешного проведения крупных международных соревнований. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по борьбе 2022 года пройдет в Красноярске

В пятницу мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что город примет чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года.

"В Красноярске колоссальная история борьбы - одно имя Ивана Ярыгина о многом говорит. Там многие годы проходит турнир, работает всемирно известная академия борьбы под руководством Дмитрия Миндиашвили, воспитанником которой является трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев", - сказал Мамиашвили.

"Сегодня спортсмены из Красноярска входят в национальную сборную. Плюс ко всему проведен целый комплекс крупнейших мероприятий - от ярыгинского турнира до зимней Универсиады, это тоже повлияло. Нет сомнений в прекрасном проведении этого чемпионата", - добавил он.

Красноярск принимал чемпионат мира по вольной борьбе в 1997 году. Чемпионат мира по греко-римской борьбе 2002 года прошел в Москве. Столица России также принимала объединенный чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе 2010 года.