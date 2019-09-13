Брюсов: Красноярск выбран столицей ЧМ-2022 по борьбе благодаря репутации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Красноярск выбран столицей чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года благодаря репутации региона в мире этого вида спорта. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW Europe) Георгий Брюсов.

Ранее в пятницу мэр Красноярска Сергей Еремин в Instagram сообщил, что город примет чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года.

"Впервые о намерениях Красноярска принять ЧМ-2022 было объявлено восемь месяцев назад на рейтинговом турнире UWW Гран-при "Иван Ярыгин", отметившем этой зимой 30-летний юбилей. Уже тогда борцы из 25 стран мира и многие члены бюро UWW увидели, как похорошел Красноярск в преддверии зимней Универсиады 2019 года, как обновилась спортивная и городская инфраструктура. Все это в сочетании с репутацией региона в мире борьбы, выдающимися борцовскими традициями, заложенными на берегах Енисея великим Иваном Ярыгиным, заинтересованностью руководства края и города, дальнейшей работой по продвижению заявки, которую проделали федерация и лично Наталья Ярыгина, привело к тому, что сегодня у Красноярска не было конкурентов. Чемпионат мира возвращается в Россию спустя 12 лет", - сказал Брюсов.

Красноярск уже принимал чемпионат мира по вольной борьбе в 1997 году. Чемпионат мира по греко-римской борьбе 2002 года прошел в Москве. Столица России также принимала объединенный чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе 2010 года.