Ярыгина надеется, что опыт Универсиады-2019 поможет Красноярску в проведении ЧМ по борьбе

В пятницу мэр Красноярска Сергей Еремин в Instagram сообщил, что город примет чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Опыт проведения зимней Универсиады 2019 года поможет Красноярску в организации чемпионата мира по спортивной борьбе - 2022. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) и вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина.

"Мы все счастливы, мы очень рады этой победе. Слава богу, это свершилось. Красноярск имеет мощные борцовские традиции. Один турнир памяти Ивана Ярыгина, который прошел уже в 30-й раз, много о чем говорит. Это один из лучших турниров по борьбе в мире", - сказала Ярыгина.

"После Универсиады сам бог велел использовать эти сооружения, хотелось бы, чтобы дирекция Универсиады поработала на этом чемпионате мира. Они получили колоссальный опыт по всем вопросам - питание, встречи, транспорт, проживание. Мне понравилась эта команда - замечательные, молодые, креативные ребята, надеюсь, руководство края меня в этом вопросе поддержит", - добавила Ярыгина.

В 1997 году Красноярск принимал чемпионат мира по вольной борьбе. Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта 2019 года.