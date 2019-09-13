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Летние олимпийские виды спорта

Ярыгина надеется, что опыт Универсиады-2019 поможет Красноярску в проведении ЧМ по борьбе

Мировое первенство в городе пройдет в 2022 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Опыт проведения зимней Универсиады 2019 года поможет Красноярску в организации чемпионата мира по спортивной борьбе - 2022. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) и вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина.

В пятницу мэр Красноярска Сергей Еремин в Instagram сообщил, что город примет чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года.

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"Мы все счастливы, мы очень рады этой победе. Слава богу, это свершилось. Красноярск имеет мощные борцовские традиции. Один турнир памяти Ивана Ярыгина, который прошел уже в 30-й раз, много о чем говорит. Это один из лучших турниров по борьбе в мире", - сказала Ярыгина.

"После Универсиады сам бог велел использовать эти сооружения, хотелось бы, чтобы дирекция Универсиады поработала на этом чемпионате мира. Они получили колоссальный опыт по всем вопросам - питание, встречи, транспорт, проживание. Мне понравилась эта команда - замечательные, молодые, креативные ребята, надеюсь, руководство края меня в этом вопросе поддержит", - добавила Ярыгина.

В 1997 году Красноярск принимал чемпионат мира по вольной борьбе. Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта 2019 года.

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