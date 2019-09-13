Брюсов: программа развития борьбы в регионе помогла Уфе стать столицей юношеского ЧМ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW Europe) Георгий Брюсов считает, что Уфа была выбрана столицей юношеского чемпионата мира 2021 года благодаря программе развития вида спорта в регионе. Такое мнение Брюсов высказал в пятницу ТАСС.

Ранее в пятницу президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что Уфа примет юношеский чемпионат мира по борьбе 2021 года.

"У заявки Уфы были сильные конкуренты с большим опытом проведения крупнейших турниров UWW. Думаю, что решающим фактором в пользу Уфы стала комплексная программа развития борьбы в регионе, которая уже реализуется по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова. Акцент в ней делается на борьбе в школьной программе, развитии борьбы на массовом уровне. И чемпионату мира среди юниоров в этой работе отводится особая роль", - сказал Брюсов.

Россия впервые примет чемпионат мира по борьбе среди юношей. Ранее Бюро UWW приняло решение о проведении чемпионата мира по борьбе среди взрослых в 2022 году в Красноярске. В последние годы Россия также принимала чемпионат Европы - 2018 в Каспийске, чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе в 2018 году в Перми и Кубок мира по вольной борьбе 2019 года в Якутске.