Стадион "Спартак" будет готов к матчу 1/16 финала Кубка России по футболу "Алания" - ЦСКА

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Стадион "Спартак" во Владикавказе будет готов принять матч 1/16 финала Олимп - Кубка России между местной "Аланией" и московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Алании".

Встреча пройдет 25 сентября и начнется в 18:00 мск. Ранее официальный Instagram "Алании" сообщил, что на стадионе ведутся работы по восстановлению работоспособности осветительных мачт. В пятницу пресс-служба владикавказского "Спартака", который также проводит домашние игры на одноименном стадионе, подтвердила, что работы завершены успешно. "Алания" и "Спартак" выступают в зоне "Юг" Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

"Стадион будет готов к проведению матча. Был лишь единственный вопрос со светом, потому что игра проходит вечером. Те, кто занимались данной проблемой, заверили, что на матче все будет работать", - заявили в пресс-службе, добавив, что билеты на гостевой сектор, скорее всего, будут продаваться в кассах стадиона.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек.