Испанские баскетболисты во второй раз в истории вышли в финал Кубка мира

ТАСС, 13 сентября. Мужская сборная Испании по баскетболу в овертайме выиграла у команды Австралии со счетом 95:88 в полуфинале Кубка мира по баскетболу. Встреча прошла в Пекине.

Для выявления победителя помимо четырех четвертей потребовалось сыграть два овертайма. Самым результативным игроком встречи стал австралиец Патрик Миллс (34 очка), у испанцев больше всего очков набрал Марк Газоль (33). Лидером по подборам стал австралиец Ник Кей (11), у его партнера по команде Джо Инглса на один меньше. 12 результативных передач сделал Рики Рубио, также на его счету четыре перехвата.

Позднее в пятницу в другом полуфинальном матче аргентинцы сыграют с французами. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье в Пекине. В субботу состоятся матчи за пятое (между сборными Сербии и Чехии) и седьмое места (между командами США и Польши), обе встречи также пройдут в Пекине.

На групповом этапе австралийцы и испанцы не потерпели ни одного поражения, в четвертьфинальных матчах сборная Испании оказалась сильнее команды Польши (90:78), сборная Австралии - команды Чехии (82:70). Предыдущая победа в овертайме в полуфиналах мировых первенств (нынешнее название - Кубок мира) была одержана сборной Югославии над командой Греции в 1998 году (78:73). На том турнире югославы в финале победили российскую команду (64:62).

Сборная Австралии впервые в истории сыграет в матче за третье место на мировых первенствах. Австралийцы в 12-й раз принимают участие в чемпионате мира, ранее их высшим достижением было пятое место на турнирах в 1982 и 1994 годах. Испанцы во второй раз вышли в финал мирового первенства, они также в 12-й раз играют на мировых первенствах, в 2006 году сборная Испании стала победителем турнира.

Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.