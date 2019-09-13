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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Россиянин Замковой встретится с Мессауди во втором круге чемпионата мира по боксу

Поединок пройдет 16 сентября
Андрей Замковой Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Андрей Замковой
© Роман Кручинин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года российский боксер Андрей Замковой встретится с бельгийцем Набилем Мессауди в поединке второго круга чемпионата мира. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В первом круге в весовой категории до 69 кг бельгиец победил представителя Демократической республики Конго Идрисса Капенга Нсаку. Поединок против Мессауди 32-летний Замковой проведет 16 сентября.

Замковой является также серебряным призером чемпионата мира в итальянском Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани в 2013 году и шестикратным чемпионом России.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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