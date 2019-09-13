В Карачаево-Черкесии пройдет первый этап российского турнира по тхэквондо

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Первый этап турнира по тхэквондо России состоится в Карачаево-Черкесии (КЧР) в сентябре, в нем ожидается участие 350 спортсменов, сообщил в пятницу ТАСС представитель министерства физической культуры и спорта КЧР Расул Аджиев.

"С этого года по аналогии с Кубком президента Европейского союза тхэквондо будет проводиться российский турнир по тхэквондо. Первый этап пройдет в Карачаево-Черкесии", - рассказал Аджиев.

По его словам, открытие турнира ожидается 14 сентября. Турнир продлится 2 дня и пройдет в спортивном комплексе "Юбилейный" города Черкесска.