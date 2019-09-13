Артемьева и Назарычев считают, что выполнили задачу на этапе Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев считают, что смогли достичь поставленных целей на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом они сообщили в пятницу журналистам.

Соревнования спортивных пар на этапе в Челябинске завершились в пятницу. Артемьева и Назарычев, для которых этот турнир стал дебютным на международном уровне, набрали 178,31 балла по сумме двух выступлений и заняли второе место.

"Получилась полностью первая часть проката, кроме выброса, - сказала Артемьева. - Вторая часть неудачно началась - также с падения с выброса. Мы будем работать над этим, исправлять ошибки и побеждать".

Отвечая на вопрос, выполнили ли они задачу на этап, Назарычев сказал: "На мой взгляд, да, это наш первый международный старт. Думаю, получилось вполне хорошо, если не считать выбросов".

Третье место заняла еще одна российская пара Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (171,88). "Впечатления от проката хорошие, потому что тренировка у нас была не очень, - сказал Миронов после проката произвольной программы. - Но мы справились с волнением на льду. Есть много недочетов, но мы постараемся исправить их в будущем".

"Самое главное - откатались без падений, это уже хорошо, - отметила Мухаметзянова. - Надо стараться кататься лучше и лучше, чище, тогда и оценки будут выше". Этап в Челябинске завершится в субботу.