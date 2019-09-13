Курс на Красноярск. Чемпионат мира по борьбе вернется в Россию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года примет Красноярск, на выбор места проведения турнира повлияло успешное проведение городом зимней Универсиады 2019 года.
Чемпионат мира по спортивной борьбе вернется в Россию после 12-летнего перерыва - в 2010 году его принимала Москва. Красноярск, где жил и тренировался двукратный олимпийский чемпион по борьбе Иван Ярыгин, в 1997 году уже принимал чемпионат мира, правда только по вольной борьбе, поскольку в те годы турнир еще не объединял все три дисциплины спортивной борьбы.
Первый объединенный чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе прошел в 2005 году. Москва, помимо ЧМ-2010, также принимала мировое первенство по греко-римской борьбе 2002 года.
В пятницу также было объявлено, что Уфа примет юношеский чемпионат мира по борьбе 2021 года.
Успешный опыт
Впервые о намерениях Красноярска принять чемпионат мира было объявлено восемь месяцев назад на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) Гран-при "Иван Ярыгин", который этой зимой отметил 30-летие. "Уже тогда борцы из 25 стран мира и многие члены бюро UWW увидели, как похорошел Красноярск в преддверии зимней Универсиады 2019 года, как обновилась спортивная и городская инфраструктура", - сказал вице-президент европейского отделения UWW Георгий Брюсов.
"Все это в сочетании с репутацией региона в мире борьбы, выдающимися борцовскими традициями, заложенными на берегах Енисея великим Иваном Ярыгиным, заинтересованностью руководства края и города, дальнейшей работой по продвижению заявки, которую проделали федерация и лично Наталья Ярыгина, привело к тому, что сегодня у Красноярска не было конкурентов. Чемпионат мира возвращается в Россию спустя 12 лет", - добавил он.
Универсиада в Красноярске прошла в марте. Международная федерация университетского спорта (FISU) высоко оценила уровень организации соревнований.
"В Красноярске колоссальная история борьбы - одно имя Ивана Ярыгина о многом говорит, - сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. - Там многие годы проходит турнир, работает всемирно известная академия борьбы под руководством Дмитрия Миндиашвили, воспитанником которой является трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев".
"Сегодня спортсмены из Красноярска входят в национальную сборную. Плюс ко всему проведен целый комплекс крупнейших мероприятий - от ярыгинского турнира до зимней Универсиады, это тоже повлияло. Нет сомнений в прекрасном проведении этого чемпионата", - добавил он.
Победные традиции
Чемпионаты мира по спортивной борьбе проходят каждый год (кроме года проведения летних Олимпиад), зачастую осенью. В этом году он пройдет в Нур-Султане, старт будет дан 14 сентября. Лучшие борцы мира разыграют 30 комплектов наград - по десять в каждой дисциплине. Турнир 2021 года примет Осло.
Сборная России традиционно является фаворитом турнира, в прошлом году она стала лучшей в командном зачете по вольной и греко-римской борьбе. С учетом советских достижений за всю историю чемпионатов мира сборная завоевала 355 золотых наград (102 - на счету российских спортсменов). Ближайший преследователь - сборная Японии, у которой 114 наград высшего достоинства.
"Красноярск имеет мощные борцовские традиции, - сказала вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина. - Один турнир памяти Ивана Ярыгина, который прошел уже в 30-й раз, много о чем говорит. Это один из лучших турниров по борьбе в мире".
"После Универсиады сам бог велел использовать эти сооружения, хотелось бы, чтобы дирекция Универсиады поработала на этом чемпионате мира. Они получили колоссальный опыт по всем вопросам - питание, встречи, транспорт, проживание. Мне понравилась эта команда - замечательные, молодые, креативные ребята, надеюсь, руководство края меня в этом вопросе поддержит", - отметила она.
Говоря о победе заявки Уфы на проведение юношеского чемпионата мира 2021 года, Мамиашвили отметил, что презентация проекта прошла блестяще. "В Уфе заложен серьезный дом для борцов, имеющий очень серьезные перспективы, старт проекту дан под патронатом главы Республики Башкортостан. Они сделали мощнейшую презентацию. В ближайшей перспективе объекту будет придан международный статус, и эта академия станет одним из центров развития мировой борьбы", - сказал глава Федерации спортивной борьбы России.
Строительство специального центра в Уфе началось в августе, объект планируется сдать к 2021 году. Его площадь составит порядка 29 тыс. кв. м, комплекс будет включать в себя универсальный спортивно-концертный зал на 3400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-восстановительный центр. В центре планируется развивать греко-римскую борьбу, вольную борьбу, самбо, дзюдо и национальную борьбу "куреш".