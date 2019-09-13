Курс на Красноярск. Чемпионат мира по борьбе вернется в Россию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года примет Красноярск, на выбор места проведения турнира повлияло успешное проведение городом зимней Универсиады 2019 года. Чемпионат мира по спортивной борьбе вернется в Россию после 12-летнего перерыва - в 2010 году его принимала Москва. Красноярск, где жил и тренировался двукратный олимпийский чемпион по борьбе Иван Ярыгин, в 1997 году уже принимал чемпионат мира, правда только по вольной борьбе, поскольку в те годы турнир еще не объединял все три дисциплины спортивной борьбы.

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Первый объединенный чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе прошел в 2005 году. Москва, помимо ЧМ-2010, также принимала мировое первенство по греко-римской борьбе 2002 года.

В пятницу также было объявлено, что Уфа примет юношеский чемпионат мира по борьбе 2021 года. Успешный опыт Впервые о намерениях Красноярска принять чемпионат мира было объявлено восемь месяцев назад на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) Гран-при "Иван Ярыгин", который этой зимой отметил 30-летие. "Уже тогда борцы из 25 стран мира и многие члены бюро UWW увидели, как похорошел Красноярск в преддверии зимней Универсиады 2019 года, как обновилась спортивная и городская инфраструктура", - сказал вице-президент европейского отделения UWW Георгий Брюсов. "Все это в сочетании с репутацией региона в мире борьбы, выдающимися борцовскими традициями, заложенными на берегах Енисея великим Иваном Ярыгиным, заинтересованностью руководства края и города, дальнейшей работой по продвижению заявки, которую проделали федерация и лично Наталья Ярыгина, привело к тому, что сегодня у Красноярска не было конкурентов. Чемпионат мира возвращается в Россию спустя 12 лет", - добавил он.

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Универсиада в Красноярске прошла в марте. Международная федерация университетского спорта (FISU) высоко оценила уровень организации соревнований. "В Красноярске колоссальная история борьбы - одно имя Ивана Ярыгина о многом говорит, - сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. - Там многие годы проходит турнир, работает всемирно известная академия борьбы под руководством Дмитрия Миндиашвили, воспитанником которой является трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев". "Сегодня спортсмены из Красноярска входят в национальную сборную. Плюс ко всему проведен целый комплекс крупнейших мероприятий - от ярыгинского турнира до зимней Универсиады, это тоже повлияло. Нет сомнений в прекрасном проведении этого чемпионата", - добавил он. Победные традиции Чемпионаты мира по спортивной борьбе проходят каждый год (кроме года проведения летних Олимпиад), зачастую осенью. В этом году он пройдет в Нур-Султане, старт будет дан 14 сентября. Лучшие борцы мира разыграют 30 комплектов наград - по десять в каждой дисциплине. Турнир 2021 года примет Осло. Сборная России традиционно является фаворитом турнира, в прошлом году она стала лучшей в командном зачете по вольной и греко-римской борьбе. С учетом советских достижений за всю историю чемпионатов мира сборная завоевала 355 золотых наград (102 - на счету российских спортсменов). Ближайший преследователь - сборная Японии, у которой 114 наград высшего достоинства.

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