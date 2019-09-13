Американская пловчиха лишена победы на соревнованиях из-за откровенного купальника

ТАСС, 13 сентября. Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в заплыве на сто метров на турнире в Аляске из-за откровенного купальника. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации источника, купальный костюм Уиллис нарушал правила к купальнику на спортивных соревнованиях, установленных на Аляске. Судьи решили, что таким образом 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам

Отмечается, что девушка сама подвернула нижнюю часть купальника, сделав его короче. Как отмечали в команде спортсменки, Уиллис подвернула купальник для удобства.