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Летние олимпийские виды спорта

Американская пловчиха лишена победы на соревнованиях из-за откровенного купальника

Отмечается, что 17-летняя спортсменка сама подвернула нижнюю часть купальника, сделав его короче

ТАСС, 13 сентября. Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в заплыве на сто метров на турнире в Аляске из-за откровенного купальника. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации источника, купальный костюм Уиллис нарушал правила к купальнику на спортивных соревнованиях, установленных на Аляске. Судьи решили, что таким образом 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам

Отмечается, что девушка сама подвернула нижнюю часть купальника, сделав его короче. Как отмечали в команде спортсменки, Уиллис подвернула купальник для удобства.

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