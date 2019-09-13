Дмитрий Черышев: сын должен доказывать свое место в основе при новом тренере ФК "Валенсия"

В среду "Валенсия" объявила о том, что клуб отправил в отставку главного тренера Марселино Гарсию Тораля, который тренировал команду с сезона-2017/18, новым наставником стал Альберт Селадес.

"В клубе нет никаких поводов для конфликта насчет отстранения Тораля, - сказал Черышев. - Ну убрали тренера, поставили нового специалиста, ничего не поделаешь, такие моменты бывают в футболе, когда тренер не смог договорится с руководством, например. Футболисты все равно остаются, они должны продолжать работу".

В качестве главного тренера "Валенсии" Тораль выиграл Кубок Испании (2018/19), а также два года подряд команда занимала четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Не было никаких свидетельств протеста в клубе или чего-то подобного, я не слышал фраз "Мы не ходим на тренировки". Игроки просто поблагодарили бывшего тренера за работу и все, я думаю, что футболисты не ожидали, что такое может произойти. Ведь Тораль выиграл Кубок Испании, два года подряд поднимал "Валенсию" в четверку лучших в национальном чемпионате, и понятно, что ребята были им довольны", - отметил Черышев.

"Денис подписал контракт на три года (до лета 2022 года - прим. ТАСС). Он должен играть и доказывать свое место в основе при новом тренере", - заключил отец Черышева.

Денис Черышев в прошлом сезоне провел 41 матч за "Валенсию" в разных турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в двух встречах, не отметившись результативными действиями. В понедельник Черышев впервые с марта вышел на поле в составе сборной России в отборочном матче чемпионата Европы - 2020 против команды Казахстана (1:0), он провел 55 минут и был заменен.