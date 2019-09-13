ФК "Зенит" в матче Лиги чемпионов против "Лиона" поддержат не более 600 болельщиков

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 600 болельщиков российского футбольного клуба "Зенит" посетят гостевой матч команды в первом туре группового турнира Лиги чемпионов против французского "Лиона". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербуржцев.

Матч между "Лионом" и "Зенитом" пройдет 17 сентября в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер", вместимость которого составляет 59 286 зрителей. Игра начнется в 19:55 мск.

"Клубу выделено 1571 место, на данный момент реализовано около 500 билетов. Вся квота вряд ли будет реализована", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита". В клубе добавили, что прогнозируют продажу еще примерно 100 билетов, отметив, что первоначально собирались продать не более 500.

Помимо "Лиона", соперниками "Зенита" по группе G в Лиге чемпионов являются португальская "Бенфика" (дома - 2 октября, на выезде - 10 декабря) и немецкий "Лейпциг" (на выезде - 23 октября, дома - 5 ноября). Ответную встречу против французского клуба петербуржцы проведут на своем поле 27 ноября.