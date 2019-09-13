Минимальная стоимость билета на футбольный матч Россия - Шотландия составит 1000 рублей

На часть секторов на данный момент продажа билетов закрыта.

ТАСС, 13 сентября. Стоимость билетов на матч между сборными России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года составляет от 1000 до 3300 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу победила на выезде команду Шотландии

Показали характер в Глазго. Сборная России по футболу победила на выезде команду Шотландии

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Сборная России проведет матч с командой Шотландии 10 октября на стадионе "Лужники" в Москве, начало встречи - 21:45 мск. 6 сентября команды сыграли в Глазго, матч завершился победой россиян со счетом 2:1.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после шести матчей 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), сборная Кипра идет четвертой (7), пятое место занимают шотландцы (6), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).

"Лужники" - самый вместительный футбольный стадион страны (81 тыс. мест). Арена приняла семь игр чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал.