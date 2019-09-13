ФК "Оренбург" устранил проблемы с микст-зоной на стадионе "Газовик"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" завершил работы по усовершенствованию микст-зоны на стадионе "Газовик", вскоре ожидается вердикт комиссии Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в пятницу заявил президент клуба Владимир Кияев.

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно. Одной из претензий к стадиону были недоделки в микст-зоне для общения журналистов с игроками.

"Микст-зона готова. Все обещания, которые мы давали по микст-зоне, мы выполнили. 105 квадратных метра, есть кондиционеры, возможность подводки оптоволокна - все как надо. Знаю, что сегодня к нам приезжал инспектор из РПЛ, результатов пока не знаю", - заявил Кияев.

После восьми туров "Оренбург" идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе пять очков. В следующем туре "Оренбург" дома примет казанский "Рубин", игра пройдет в воскресенье.