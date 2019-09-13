Зыков: регби имеет большие планы по развитию в Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Регби имеет большую популярность и план развития в Вооруженных силах РФ. Об этом заявил врио начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ Андрей Зыков в преддверии Кубка Вооруженных сил РФ по регби-7.

"У нас с регби большие планы: в нем много элементов единоборства и борьбы, что очень важно для подготовки военнослужащих", - сказал Зыков, слова которого приводятся в пресс-релизе организаторов соревнований.

Начальник ЦСКА Артем Громов отметил большую пользу регби в подготовке военнослужащих.

"Важно, что у регби есть будущее, есть заинтересованность курсантов, - сказал Громов. - Регби - вид спорта с армейским духом. Это командная игра, которая сплачивает коллективы, закаляет характер и, следовательно, пригодится будущим офицерам в служебной деятельности".

Кубок Вооруженных сил РФ по регби-7 пройдет на территории Олимпийского комплекса "Лужники" с 28 по 29 сентября.