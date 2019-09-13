Министр спорта РФ Колобков и губернатор Псковской области Ведерников провели встречу

ТАСС, 13 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков посетил Псковскую область, где провел рабочую встречу с губернатором области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы завершения строительства стадиона "Машиностроитель" в Пскове.

"Мы обсудили завершение строительства стадиона "Машиностроитель" в Пскове. Несколько лет назад единственный в городе стадион был в плохом состоянии, и мы вместе с регионом приняли решение о его реконструкции. В этом году планируем ввод в эксплуатацию в первой очереди", - сказал Колобков.

Ведерников рассказал о реализации проекта "Спорт - норма жизни" в регионе: "В этом году будет построено 10 площадок ГТО, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и уже установлено 100 небольших воркаут-площадок по территории всей Псковской области".

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы развития физической культуры и спорта в Псковской области, а также строительства центра спортивной гимнастики и создание образовательно-спортивного центра.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.