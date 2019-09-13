"Лудогорец" ожидает более тысячи болельщиков ЦСКА на матче Лиги Европы в Болгарии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Болгарский футбольный клуб "Лудогорец" ожидает, что в Разград на матч первого тура группового турнира Лиги Европы против московского ЦСКА приедут более тысячи болельщиков армейцев. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе болгарского клуба Владислав Трифонов.

Матч между "Лудогорцем" и ЦСКА пройдет 19 сентября на стадионе "Лудогорец-Арена", вместимость которого составляет 9 тыс. зрителей. Игра начнется в 22:00 мск.

"Насколько я знаю, поддержать ЦСКА в Болгарию приедут более тысячи болельщиков", - сообщил Трифонов.

Помимо болгарского клуба, соперниками ЦСКА по группе H в Лиге Европы являются испанский "Эспаньол" (дома - 3 октября, на выезде - 12 декабря) и венгерский "Ференцварош" (дома - 24 октября, на выезде - 7 ноября). Ответную встречу против команды из Разграда армейцы проведут на своем поле 28 ноября.