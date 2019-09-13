Ковалев и Альварес договорились о поединке 2 ноября в США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Команды российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса договорились о проведении поединка, который пройдет 2 ноября в США. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
"Команды договорились о проведении боя 2 ноября в США. В ближайшее время о поединке должно быть объявлено официально", - сказал собеседник агентства.
Также, как стало известно ТАСС, Ковалев уже 15 сентября начнет подготовку к бою в США.
24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее в команде Ковалева сообщили ТАСС, что поединок против Альвареса может пройти в ноябре в США. По информации источника, стороны находятся на финальной стадии подписания контракта, поединок планируется провести 2 ноября в Лас-Вегасе, трансляцию боя проведет стриминговая платформа DAZN.
В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.