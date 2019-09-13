Ковалев и Альварес договорились о поединке 2 ноября в США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Команды российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса договорились о проведении поединка, который пройдет 2 ноября в США. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Команды договорились о проведении боя 2 ноября в США. В ближайшее время о поединке должно быть объявлено официально", - сказал собеседник агентства.

Также, как стало известно ТАСС, Ковалев уже 15 сентября начнет подготовку к бою в США.