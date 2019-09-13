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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетке Ивониной разрешили выступать в нейтральном статусе

Спортсменка специализируется в стипль-чезе

ТАСС, 13 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявку российской бегуньи Екатерины Ивониной на выступление на международных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

25-летняя Ивонина, специализирующаяся в беге на 3000 метров с препятствиями, является чемпионкой России 2018 года и победительницей первенства страны 2019 года в помещении.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Это не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе с разрешения IAAF.

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Летние олимпийские виды спорта
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