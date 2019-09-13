Легкоатлетка Ивонина планирует выступить на чемпионате мира в Дохе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Победительница командного чемпионата России в беге на 3000 метров с препятствиями Екатерина Ивонина, получившая в пятницу от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных стартах, намерена выступить на чемпионате мира в Дохе. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я только что получила от IAAF письмо с одобрением своей заявки и, конечно же, очень обрадовалась, - призналась 25-летняя Ивонина. - Я не прерывала тренировок и собираюсь поехать на чемпионат мира в Доху. Этот сезон выдался сложным, у меня был стрессовый перелом, я пропустила немало стартов, в том числе июльский чемпионат России в Чебоксарах".

Командный чемпионат России в Сочи, который проходил с 4 по 6 сентября, стал для Ивониной последней возможностью выполнить отборочный норматив на чемпионат мира. И спортсменка с этой задачей справилась, пробежав дистанцию за 9 минут 36,33 секунды (норматив - 9.40,00).

"Но я знаю, что могу бежать быстрее. Планирую на чемпионате мира показать более высокий результат. Весть о получении допуска добавила мне сил и настроения, и это обязательно отразится на моих тренировках. Хотя мне очень не хватает международного опыта, ведь этот допуск IAAF первый для меня", - отметила собеседница ТАСС.

"Ожидала ли я, что мне дадут допуск? Не скажу, что была абсолютно уверена в этом, но надеялась. Поэтому и продолжала тренироваться, хотя подала заявку только в начале августа", - заключила Ивонина.

В 2018 году спортсменка выиграла чемпионат России в Казани с результатом 9.16,68. Чемпионат мира пройдет с 27 сентября по 6 октября.