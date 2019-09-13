Бывший член исполкома РФС Шпрыгин может обжаловать в CAS решение ФИФА о дисквалификации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Шпрыгин может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении от участия в футбольной деятельности на два года. Об этом ТАСС сообщил представитель ФИФА.

Шпрыгин признан виновным в нарушении статьи 22 кодекса этики (дискриминация и диффамация). Решение о дисквалификации было принято после рассмотрения заявлений Шпрыгина, опубликованных в СМИ и социальных сетях в 2014 и 2015 годах. Также на россиянина наложен штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. Решение вступило в силу 13 сентября.