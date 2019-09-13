Союз биатлонистов России планирует сохранить за Хованцевым пост тренера сборной до ОИ-2022

70-летнего Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России сменит Сергей Белозеров, который в прошлом сезоне работал с резервом.

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Союза биатлонистов России (СБР) лишить Анатолия Хованцева должности старшего тренера мужской сборной России не скажется на планах организации продолжить сотрудничество со специалистом до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Президент СБР Владимир Драчев сказал ТАСС, что в новой роли Хованцев, сохранивший за собой пост главного тренера, сможет больше внимания уделять женской команде и резерву национальной сборной.

"Мы просто разделили две должности, теперь Анатолий Николаевич сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем. Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр", - сказал Драчев.

"На это решение он отреагировал нормально", - отметил глава СБР.

Хованцев занял должности главного тренера сборной России и старшего тренера мужской команды перед началом прошлого сезона. В национальную сборную он вернулся после семилетнего перерыва - в сезоне-2010/11 он тренировал российских биатлонисток. В разные годы он также работал со сборными Эстонии, Украины и Финляндии.