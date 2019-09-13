Союз биатлонистов России планирует сохранить за Хованцевым пост тренера сборной до ОИ-2022

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Союза биатлонистов России (СБР) лишить Анатолия Хованцева должности старшего тренера мужской сборной России не скажется на планах организации продолжить сотрудничество со специалистом до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Президент СБР Владимир Драчев сказал ТАСС, что в новой роли Хованцев, сохранивший за собой пост главного тренера, сможет больше внимания уделять женской команде и резерву национальной сборной.
70-летнего Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России сменит Сергей Белозеров, который в прошлом сезоне работал с резервом.
"Мы просто разделили две должности, теперь Анатолий Николаевич сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем. Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр", - сказал Драчев.
"На это решение он отреагировал нормально", - отметил глава СБР.
Хованцев занял должности главного тренера сборной России и старшего тренера мужской команды перед началом прошлого сезона. В национальную сборную он вернулся после семилетнего перерыва - в сезоне-2010/11 он тренировал российских биатлонисток. В разные годы он также работал со сборными Эстонии, Украины и Финляндии.