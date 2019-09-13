Карякин победил в первой партии второго раунда Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами переиграл американца Самуэля Севяна в первой партии второго раунда на Кубке мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Непомнящий и Карякин вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

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Россиянин Ян Непомнящий (белые фигуры) сыграл вничью с соотечественником Александром Предке, Александр Грищук (белые) разошелся миром с голландцем Бенджамином Боком, китаец Дин Лижэнь (белые) сыграл вничью с армянским шахматистом Сергеем Мовсесяном.

Голландец Аниш Гири черными сыграл вничью с россиянином Евгением Наером. Француз Максим Вашье-Лаграв белыми победил латвийца Игоря Коваленко. Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми победил Рустама Касымджанова из Узбекистана. Американец Уэсли Со (черные) разошелся миром с россиянином Антоном Демченко. Китаец Юй Янъи черными сыграл вничью с индийцем Адхибаном Башкараном.

Россиянин Дмитрий Андрейкин белыми сыграл вничью с казахстанским шахматистом Ринатом Джумабаевым, Евгений Томашевский черными победил индийца Читамбарама Аравинда. Даниил Дубов белыми сыграл вничью с иранцем Алирезой Фируджей, Владимир Федосеев черными уступил индийцу Пентале Харикришне. Никита Витюгов черными свел матч к ничьей с немцем Никласом Хушенбетом. Эрнесто Инаркиев белыми сыграл вничью с китайцем Сюй Сянъюем, Дмитрий Яковенко (черные) - с британцем Гавейном Джонсом, Кирилл Алексеенко (белые) - с норвежцем Юханом-Себастьяном Кристиансеном.

Вторые партии второго раунда пройдут в субботу.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.