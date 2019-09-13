Глава МОК Бах: Гранди всеми силами боролся за честное судейство в гимнастике

ТАСС, 13 сентября. Бывший глава Международной федерации гимнастики (FIG) Бруно Гранди запомнится друзьям стремлением предоставить спортсменам равные условия во время соревнований. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Итальянец Бруно Гранди, возглавлявший FIG с 1997 по 2016 год, скончался в пятницу на 86-м году жизни.

"С уходом Бруно Гранди олимпийское движение потеряло великого спортсмена. Во всем, что он делал, ощущалась его большая преданность гимнастике и гимнастам. Одним из его главных приоритетов было обеспечение справедливого судейства. Он боролся за это всеми силами, и это то, что останется в памяти у меня и его многочисленных друзей", - сказал Бах.

Гранди занимался спортивной гимнастикой и входил в состав юниорской сборной Италии, работал тренером, наибольший вклад в развитие гимнастики внес как спортивный функционер. С 1977 по 2000 год он возглавлял Федерацию гимнастики Италии и с 1987 по 2005 год был вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Италии. С 2000 по 2004 год он был членом Международного олимпийского комитета (МОК).

В 2001 году Гранди был включен в Международный зал славы гимнастики.