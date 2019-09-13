Фигурист Гуменник планирует перейти на взрослый уровень в следующем сезоне

В пятницу юниоры представили произвольные программы на этапе Гран-при в Челябинске. Гуменник, который шел вторым после короткого проката, получил по сумме выступлений 222,14 балла и занял первое место.

"Доволен результатом, даже ни разу не упал, - сказал 17-летний фигурист. - Я усложнил программы, недавно прыгнул четверной лутц, в следующем году мне во взрослые переходить, так что надо тренировать его на соревнованиях уже сейчас. Я буду на взрослых стартах уже в этом сезоне, но полноценно планирую перейти в следующем".

В ходе произвольной программы спортсмен исполнил сложнейший из всех ныне известных видов четверных прыжков - лутц, однако допустил ошибку на данном элементе. "Нет, [ошибка] не расстроила, потому что я изначально готовился к тому, что может не получиться, может выйти и еще хуже, - сказал он. - На тренировках я тоже так тренировал - даже если упаду с лутца, еду дальше и катаю программу, чтобы эмоционально подготовить себя к ошибке. Я предпочитаю просчитать все варианты".

В прошлом сезоне Гуменник выиграл оба этапа юниорского Гран-при, в которых принимал участие, а также квалифицировался в финал серии, где стал вторым. Также фигурист занял второе место на первенстве России - 2019 среди юниоров.