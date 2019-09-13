Бой Ковалев - Альварес состоится 2 ноября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев проведет поединок в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) против мексиканца Сауля Альвареса 2 ноября в США. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Сергей Ковалев нокаутировал Ярда в бою за титул чемпиона мира

На очереди Сауль Альварес. Сергей Ковалев нокаутировал Ярда в бою за титул чемпиона мира

"Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе, контракты на поединок подписаны", - сказал собеседник агентства.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру он побеждал таких боксеров, как Мигель Котто, Хулио Сесар Чавес, Шейн Мосли, Дэниэл Джейкобс, Геннадий Головкин, единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,4 кг.