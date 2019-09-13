Мексиканский боксер Альварес получит около $30 млн за бой с Ковалевым

Ранее в пятницу организаторы сообщили ТАСС, что бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять принадлежащий россиянину титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес получит порядка $30 млн за бой с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщили в команде мексиканца.

В команде Ковалева ТАСС сообщили, что россиянин изначально получит восьмизначный гонорар за бой. "Но после выплат и вычетов это будет семизначная цифра в долларах", - сказал собеседник агентства.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее в команде Ковалева сообщили ТАСС, что поединок против Альвареса может пройти в ноябре в США.

В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.