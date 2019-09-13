Рябинский: боксер Ковалев находится на подъеме и может выиграть у Альвареса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев находится на подъеме и может добиться победы в бою против мексиканца Сауля Альвареса. Такое мнение высказал ТАСС глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Ранее в пятницу организаторы сообщили ТАСС, что Ковалев встретится с Альваресом 2 ноября в США. На кону боя будет принадлежащий россиянину титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
"Я очень рад, потому что это хорошая история для Сереги, он сейчас на подъеме после хорошей победы, он может на этом подъеме провести с Альваресом бой в свою пользу. Каковы шансы? Мы с вами знаем, что Альварес, мягко скажем, не мальчик, это сильный боксер. Во всяком случае, это тот бой, в котором нужно будет ставить все", - заявил Рябинский.
24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.
В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.