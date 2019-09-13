Рябинский: боксер Ковалев находится на подъеме и может выиграть у Альвареса

Ранее в пятницу организаторы сообщили ТАСС, что Ковалев встретится с Альваресом 2 ноября в США. На кону боя будет принадлежащий россиянину титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев находится на подъеме и может добиться победы в бою против мексиканца Сауля Альвареса. Такое мнение высказал ТАСС глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Я очень рад, потому что это хорошая история для Сереги, он сейчас на подъеме после хорошей победы, он может на этом подъеме провести с Альваресом бой в свою пользу. Каковы шансы? Мы с вами знаем, что Альварес, мягко скажем, не мальчик, это сильный боксер. Во всяком случае, это тот бой, в котором нужно будет ставить все", - заявил Рябинский.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.