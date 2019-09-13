Промоутер Ковалева считает, что бой против Альвареса станет событием мирового масштаба

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом станет событием мирового масштаба. Об этом ТАСС заявил со-промоутер россиянина Боб Арум.

Бой в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Ковалев.

"Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС) - очень серьезный оппонент для Ковалева. Не знаю, как он будет выглядеть в полутяжелом весе, но его удары по корпусу очень опасны. На стороне Ковалева жесткий джеб, габариты. Это будет очень большой бой, зрелище мирового масштаба", - сказал Арум.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру он побеждал таких боксеров, как Мигель Котто, Хулио Сесар Чавес, Шейн Мосли, Дэниэл Джейкобс, Геннадий Головкин, единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.