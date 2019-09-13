ЦСКА выиграл первое армейское дерби в сезоне КХЛ

Отличились Антон Слепышев (9-я минута), Константин Окулов (26) и Сергей Калинин (60). ЦСКА впервые в истории регулярных чемпионатов КХЛ одержал сухую победу над СКА на выезде. Московский клуб забросил по шайбе в каждом из периодов.

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, сделавший голевую передачу в эпизоде со второй заброшенной шайбой, набрал очки в пятом матче подряд (1 гол + 6 передач), форвард ЦСКА Михаил Григоренко, который отметился результативным пасом, также набирает очки пять матчей подряд (2+4). Нападающий московской команды Линден Вей, отдав результативный пас, набрал 100-е очко (31+69) в регулярных чемпионатах КХЛ в 112-м матче. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин провел 50-й сухой матч в КХЛ (36 в регулярных чемпионатах, 14 в плей-офф). Защитник СКА Давид Рундблад провел 100-й матч в КХЛ (80 в регулярном чемпионате, 20 в плей-офф).

СКА и ЦСКА сыграли 39-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, на счету СКА 20 побед в основное время, одна - в овертайме и три - по буллитам, московский клуб 12 раз оказывался сильнее в основное время, два раза - в овертайме и один раз - по буллитам.

В других матчах дня владивостокский "Адмирал" во второй раз в сезоне переиграл "Барыс" из Нур-Султана, одержав дома победу со счетом 3:0, первая встреча в Казахстане завершилась со счетом 3:1 в пользу "Адмирала". Защитник "Адмирала" Юрий Петров провел 600-й матч в КХЛ (534 в регулярных чемпионатах, 66 в плей-офф), защитник "Барыса" Максим Семенов также провел свой 600-й матч в КХЛ (519 в регулярных чемпионатах, 81 в плей-офф). Казанский "Ак Барс" дома выиграл у магнитогорского "Металлурга" (2:1), нападающий гостей Николай Кулемин провел 100-й матч в КХЛ (94 в регулярных чемпионатах, 6 в плей-офф). Нижегородское "Торпедо" в овертайме переиграло "Йокерит" из Хельсинки со счетом 6:5, нижегородцы дважды уступали в матче с разницей в три шайбы, при счете 1:4 в составе "Торпедо" была произведена замена вратаря.

В воскресенье СКА примет "Йокерит", в понедельник ЦСКА дома сыграет с ярославским "Локомотивом".