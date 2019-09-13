ЦСКА выиграл первое армейское дерби в сезоне КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил петербургский СКА со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Отличились Антон Слепышев (9-я минута), Константин Окулов (26) и Сергей Калинин (60). ЦСКА впервые в истории регулярных чемпионатов КХЛ одержал сухую победу над СКА на выезде. Московский клуб забросил по шайбе в каждом из периодов.
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, сделавший голевую передачу в эпизоде со второй заброшенной шайбой, набрал очки в пятом матче подряд (1 гол + 6 передач), форвард ЦСКА Михаил Григоренко, который отметился результативным пасом, также набирает очки пять матчей подряд (2+4). Нападающий московской команды Линден Вей, отдав результативный пас, набрал 100-е очко (31+69) в регулярных чемпионатах КХЛ в 112-м матче. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин провел 50-й сухой матч в КХЛ (36 в регулярных чемпионатах, 14 в плей-офф). Защитник СКА Давид Рундблад провел 100-й матч в КХЛ (80 в регулярном чемпионате, 20 в плей-офф).
СКА и ЦСКА сыграли 39-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, на счету СКА 20 побед в основное время, одна - в овертайме и три - по буллитам, московский клуб 12 раз оказывался сильнее в основное время, два раза - в овертайме и один раз - по буллитам.
В других матчах дня владивостокский "Адмирал" во второй раз в сезоне переиграл "Барыс" из Нур-Султана, одержав дома победу со счетом 3:0, первая встреча в Казахстане завершилась со счетом 3:1 в пользу "Адмирала". Защитник "Адмирала" Юрий Петров провел 600-й матч в КХЛ (534 в регулярных чемпионатах, 66 в плей-офф), защитник "Барыса" Максим Семенов также провел свой 600-й матч в КХЛ (519 в регулярных чемпионатах, 81 в плей-офф). Казанский "Ак Барс" дома выиграл у магнитогорского "Металлурга" (2:1), нападающий гостей Николай Кулемин провел 100-й матч в КХЛ (94 в регулярных чемпионатах, 6 в плей-офф). Нижегородское "Торпедо" в овертайме переиграло "Йокерит" из Хельсинки со счетом 6:5, нижегородцы дважды уступали в матче с разницей в три шайбы, при счете 1:4 в составе "Торпедо" была произведена замена вратаря.
В воскресенье СКА примет "Йокерит", в понедельник ЦСКА дома сыграет с ярославским "Локомотивом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|6
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|15-9
|9
|2
|Спартак
|6
|2
|0
|0
|0
|3
|1
|19-16
|7
|3
|Витязь
|5
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|15-8
|8
|4
|СКА
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|13-14
|6
|5
|Динамо Мск
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|12-15
|6
|6
|Торпедо
|6
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|16-19
|6
|7
|Йокерит
|5
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|19-17
|5
|8
|Сочи
|5
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|14-17
|5
|9
|Локомотив
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-12
|4
|10
|Динамо Р
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|8-17
|4
|11
|Северсталь
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|10-16
|3
|12
|Динамо Мн
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|15-19
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|5
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|16-8
|10
|2
|Авангард
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|14-11
|8
|3
|Нефтехимик
|5
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|15-8
|7
|4
|Трактор
|6
|2
|1
|0
|0
|1
|2
|13-13
|7
|5
|Ак Барс
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-9
|6
|6
|Сибирь
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|13-11
|6
|7
|Адмирал
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|10-10
|6
|8
|Барыс
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|10-12
|6
|9
|Салават Юлаев
|4
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|8-7
|5
|10
|Куньлунь
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|7-8
|4
|11
|Металлург Мг
|6
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|8-15
|3
|12
|Амур
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|6-12
|1