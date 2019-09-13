Дрозд: крупные спортивные фестивали в регионах повышают интерес детей к спорту

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Проведение международных спортивных фестивалей в российских регионах позволит повысить интерес детей к спорту. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции, посвященной первому Всемирному фестивалю боевых искусств ТАФИСА, бывший чемпион Европы и мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд.

ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта, основные ее задачи - продвижение массового спорта на международном уровне.

"Большие города, столицы насыщены большими праздниками, спортивными. Когда подобные большие мероприятия, спортивные, международные, проходят в регионе, это всегда ведет к большому всплеску, к большому интересу среди школьников, детей к спорту. Это абсолютно верное решение", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Торжественное открытие первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА пройдет 14 сентября, но программа фестиваля началась уже в пятницу. В этот день в селе Крестово Городище Ульяновской области прошла встреча со школьниками и учителями, в которой приняли участие директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева и Дрозд. Он провел мастер-класс для учащихся младших классов, школьники также получили подарки от Российского союза боевых искусств. В детско-юношеской спортивной школе по тхэквондо в Ульяновске прошла встреча команды по этому виду борьбы из Южной Кореи с Ульяновской федерацией тхэквондо.

В одном из торговых центров Ульяновска состоялась развлекательная программа "Welcome TAFISA". Во время мероприятия прошла церемония гашения нового художественного маркированного конверта, выпущенного специально к фестивалю.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходит в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программе мероприятия запланированы мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. Ожидается, что в фестивале примут участие представители единоборств и боевых искусств из 30 стран.