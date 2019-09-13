Сергей Ковалев заявил, что будет готов к поединку с Саулем Альваресом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев заявил, что будет готов к поединку против мексиканца Сауля Альвареса. Слова спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба компании Main Events, представляющей Ковалева.

Бой в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять титул WBO.

"Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего, - сказал Ковалев. - Я всегда пытался встречаться с самыми сильными оппонентами в моем дивизионе, но многие меня избегали на протяжении всей карьеры. Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС) хотел драться со мной, он готов поднять вес, чтобы попытаться завоевать мой титул. Я буду готов 2 ноября".

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру он побеждал таких боксеров, как Мигель Котто, Хулио Сесар Чавес, Шейн Мосли, Дэниэл Джейкобс, Геннадий Головкин, единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.