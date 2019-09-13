"Лион" в компенсированное время упустил победу над "Амьеном" перед матчем ЛЧ с "Зенитом"

ТАСС, 13 сентября. "Лион" сыграл вничью с "Амьеном" со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.

"Зенит" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

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В составе "Лиона" дублем отметился Мусса Дембеле (9-я, 34-я минуты), у "Амьена" отличились Кристоф Жайе (7) и Матье Бодмер (90+2).

В турнирной таблице "Лион" занимает шестое место, набрав 8 очков, "Амьен" с 4 очками идет 16-м.

"Лион" в следующем туре 22 сентября примет ПСЖ, а 17 сентября на своем поле проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против санкт-петербургского "Зенита".

Ранее в пятницу в другом матче пятого тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле переиграл "Анже" со счетом 2:1.