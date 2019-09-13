Сауль Альварес назвал Сергея Ковалева опасным панчером

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес назвал россиянина Сергея Ковалева одним из самых опасных чемпионов последних лет, а также сильным панчером. Слова спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба компании Main Events, представляющей Ковалева.

Бой Ковалев - Альварес в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Ковалев.

"Второй этап моей карьеры продолжается, как мы и планировали, и именно поэтому мы продолжаем устраивать большие бои, чтобы войти в историю бокса, - сказал Альварес. - Именно поэтому я решил перейти через две весовые категории и выступить против одного из самых опасных чемпионов последних лет. Ковалев - опасный панчер, и он, естественно, более крупный боксер, но с такими вызовами и рисками мне нравится сталкиваться".

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру он побеждал таких боксеров, как Мигель Котто, Хулио Сесар Чавес, Шейн Мосли, Дэниэл Джейкобс, Геннадий Головкин, единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.