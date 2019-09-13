Российские борцы сразятся за олимпийские путевки на чемпионате мира в Казахстане

ТАСС, 14 сентября. Чемпионат мира по спортивной борьбе стартует в субботу в Нур-Султане на "Барыс-Арене". Шестеро лучших борцов в каждой весовой категории, входящей в программу Олимпиады, получат лицензии на Игры в Токио.

Первыми сражение за квоты начнут представители греко-римской борьбы. В стартовый день турнира состоятся предварительные поединки в неолимпийских весовых категориях. После официальной церемонии открытия чемпионата мира пройдут финалы в данных категориях, а уже 16 сентября начнется борьба за лицензии на Игры.

Самым титулованным членом сборной России по греко-римской борьбе является двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Власов (до 77 кг), однако званий наберется достаточно и у остальных участников первенства. На этом турнире в составе национальной команды выступят сразу пять чемпионов мира 2018 года. Речь идет о Сергее Емелине (до 60 кг), Степане Маряняне (до 63 кг), Артеме Суркове (до 67 кг), Мусе Евлоеве (до 97 кг) и Сергее Семенове (до 130 кг).

В составе женской сборной выступят бронзовый призер Олимпиады 2016 года Екатерина Букина (до 76 кг), чемпионка Игр 2012 года Наталья Воробьева, победительницы первенства Европы Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Любовь Овчарова (до 59 кг). Исполняющий обязанности главного тренера Магомед Алиомаров перед стартом турнира сообщил ТАСС, что команда находится в хорошем состоянии и нацелена на четыре медали, в том числе и золотую.

Первые финалы в турнире по вольной борьбе пройдут 21 сентября. В сборной России под руководством Дзамболата Тедеева выступят три чемпиона мира, в числе которых значится победитель Олимпиады 2016 года Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Сборная, как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Тедеев, нацелена на завоевание всех шести лицензий.

Положительная тенденция

Учитывая результаты мужской команды на предолимпийских чемпионатах мира, за набор лицензий можно не волноваться. На мировом первенстве в Лас-Вегасе 2015 года борцы вольного стиля с первого захода взяли шесть квот, а борцы греко-римского стиля - четыре. Еще две лицензии были завоеваны уже на следующем турнире. На чемпионате мира 2011 года в Стамбуле обе команды получили по пять путевок из семи, после чего добрали еще три.

Прошлогоднее мировое первенство в Будапеште завершилось настоящим триумфом сборной России - команда установила абсолютный рекорд по количеству побед в истории объединенных турниров, завоевав 10 золотых медалей. Из них борцы греко-римского стиля выиграли шесть наград высшей пробы, вольного стиля - четыре. На этот раз команда, по словам президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, готова с запасом.

"Наши мужские сборные по вольной и греко-римской борьбе традиционно готовы биться за пьедестал в каждой категории, но конкуренция будет жесточайшая, ведь другие страны рассчитывают взять лицензии на Игры. С первым свистком для всех начинается Олимпиада. Нашим ребятам надо будет справляться с этим дополнительным ажиотажем, но мы учитывали все, подготовка сборных шла с запасом. Сейчас для нас во главе угла стоят лицензии, проделанная работа дает нам право рассчитывать на успех", - сказал Мамиашвили.

Верит глава ФСБР и в успех женской сборной, хотя в последнее время спортсменки не баловали своими результатами. "Сейчас в команде в разы увеличено персональное внимание к спортсменкам. Будем надеяться, что это и изменения в тренерском штабе команды позволят рассчитывать на положительный результат", - сказал Мамиашвили.

Перед стартом турнира Россия уже одержала в Нур-Султане две важные победы. Во-первых, Красноярск получил право провести чемпионата мира 2022 года. Во-вторых, в 2021 году Уфа примет юношеский чемпионат мира по борьбе. Мировое первенство в Нур-Султане завершится 22 сентября.