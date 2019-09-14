Клуб НХЛ "Торонто" согласовал контракт с Марнером

ТАСС, 14 сентября. Канадский нападающий Митчелл Марнер договорился о новом соглашении с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Новый контракт с 22-летним хоккеистом будет рассчитан на шесть лет. Зарплата Марнера составит около $11 млн в год. Ранее нападающий, который летом стал ограниченно свободным агентом, заявлял, что не будет присутствовать на предсезонных сборах без подписанного контракта.

Марнер был выбран "Торонто" под общим четвертым номером на драфте НХЛ 2015 года. В регулярных чемпионатах он провел 241 матч, набрав 224 (67 шайб + 157 передач) очка. В плей-офф на счету форварда 20 встреч и 17 (5+12) баллов за результативность.

В составе юниорской сборной Канады Марнер стал победителем Кубка Глинки/Гретцки в 2015 году. За главную команду страны нападающий выступал на чемпионате мира 2017 года, где канадцы завоевали серебряные медали.