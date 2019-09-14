Боксер Кузьмин проиграл Хантеру и не сумел защитить интерконтинентальный титул WBA

ТАСС, 14 сентября. Россиянин Сергей Кузьмин не сумел защитить интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок, прошедший в Нью-Йорке, он проиграл американцу Майклу Хантеру по очкам.

Кузьмин в третий раз защищал чемпионский пояс, завоеванный в 2018 году благодаря победе над британцем Дэвидом Прайсом. После этого россиянин взял верх над американцами Лароном Митчеллом и Джоуи Давейко. 32-летний спортсмен потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Ранее он одержал 15 побед (11 нокаутом).

До начала боя Кузьмин занимал пятое место в рейтинге WBA, а также располагался на седьмой строчке рейтинга Международной боксерской федерации (IBF). Спортсмен является победителем (2010) и серебряным призером (2013) чемпионатов Европы, двукратным чемпионом России среди любителей. Он дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, победив нокаутом представителя Уганды Николаса Бууле.

В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом) и одно поражение. Американец известен российским болельщикам по поединку с Александром Устиновым, которого он одолел в ноябре 2018 года техническим нокаутом. Хантер входит в число 15 лучших в рейтингах всех четырех престижных организаций - WBA (8), IBF (10), Всемирной боксерской организации (WBO, 12) и Всемирного боксерского совета (WBC, 15).

Оба спортсмена работают с британским промоутером Эдди Хирном, который намерен организовать для победителя поединка бой за титул чемпиона мира. Ранее польский портал RingPolska сообщил, что Хантер может стать соперником россиянина Александра Поветкина. Бой планируют провести 7 декабря.