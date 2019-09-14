Определились соперники сборной России по группе на чемпионате мира по пляжному футболу

ТАСС, 14 сентября. Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира. Жеребьевка прошла в ночь на 14 сентября в Асунсьоне (Парагвай), где состоится мировое первенство.

Подопечные Михаила Лихачева попали в группу C вместе с командами Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Сенегала. В своем первом матче на турнире российские футболисты встретятся со сборной Сенегала. После этого они сыграют с командами ОАЭ и Белоруссии.

Соперниками по квартету А стали сборные Парагвая, Японии, Швейцарии и США. Группу B составили команды Уругвая, Мексики, Италии и Таити. В квартет D попали сборные Бразилии, Омана, Португалии и Нигерии. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал турнира.

Российская сборная выигрывала мировое первенство дважды (2011, 2013). В 2015 году она стала бронзовым призером. Рекордсменом по числу титулов является команда Бразилии (5), одержавшая победу на предыдущем чемпионате мира.

Мировое первенство в Парагвае пройдет с 21 ноября по 1 декабря.