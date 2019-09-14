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Бокс

Россиянин Абдуллаев не сумел завоевать титул временного чемпиона мира WBC

Боксер проиграл американцу Девину Хейни техническим нокаутом в четвертом раунде
Заур Абдуллаев и Девин Хейни AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Заур Абдуллаев и Девин Хейни
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 14 сентября. Российский боксер Заур Абдуллаев проиграл американцу Девину Хейни техническим нокаутом в четвертом раунде и не сумел завоевать титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг. Поединок прошел в Нью-Йорке.

25-летний Абдуллаев ранее не боксировал за титул чемпиона мира. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 11 победах (7 нокаутом). Также поединок стал дебютным для россиянина за рубежом.

В активе 20-летнего Хейни 23 победы (15 нокаутом) и ни одного поражения. До начала поединка Абдуллаев занимал четвертое место в рейтинге WBC, Хейни - второе.

Титулом чемпиона мира WBC в этом весе владеет украинец Василий Ломаченко. Именно Ломаченко должен стать следующим соперником Хейни.

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