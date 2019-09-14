Женская сборная России по волейболу с победы стартовала на Кубке мира в Японии

ТАСС, 14 сентября. Российские волейболистки обыграли команду Камеруна в своем стартовом матче на Кубке мира. Встреча состоялась в Иокогаме (Япония).

Сборная России победила со счетом 3-0 (25:14, 26:15, 25:10). Следующий матч подопечные итальянского специалиста Серджио Бузато сыграют с командой Японии. Встреча пройдет 15 сентября, начало - 13:20 мск.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. В нынешнем розыгрыше принимают участие сборные Японии, Сербии, России, Нидерландов, Китая, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины, США, Доминиканской Республики, Камеруна и Кении. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем трофея Кубка мира. В 1999 году команда выиграла серебряные медали. В активе сборной СССР есть победа в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея.