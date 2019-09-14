Интерконтинентальный чемпион WBA Хантер вызвал Поветкина на бой

ТАСС, 14 сентября. Интерконтинентальный чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории американец Майкл Хантер вызвал на бой российского спортсмена Александра Поветкина. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Badlefthook.

В субботу 31-летний Хантер в бою против россиянина Сергея Кузьмина одержал победу за титул чемпиона WBA International. Американец выиграл бой по очкам.

"Я хочу драться с Поветкиным в Саудовской Аравии. Поветкин, ты видишь, я иду за тобой", - сказал Хантер.

Ранее польский портал RingPolska сообщил, что Хантер может стать соперником 40-летнего россиянина. Поединок планируется провести в Саудовской Аравии 7 декабря. В главном бою вечера сразятся британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис.

В активе Хантера 18 побед (12 нокаутом) и одно поражение. В последнем бою Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона WBA. Поветкин провел 37 поединков в профессиональной карьере, в 35 из которых одержал победу (24 - нокаутом), и потерпел два поражения.