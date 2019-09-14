Медведев и Хачанов выступят на Кубке ATP в Австралии

ТАСС, 14 сентября. Даниил Медведев и Карен Хачанов представят сборную России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет в Австралии. Об этом сообщила пресс-служба АТР.

Турнир пройдет в трех городах Австралии - Сиднее, Брисбене и Перте с 3 по 12 января 2020 года.

На данный момент на турнир квалифицировалось 18 национальных команд, а также сборная Австралии в качестве хозяйки турнира. Еще пять команд определятся позднее. Каждую команду представят по два теннисиста, встречи будут состоять из двух одиночных и одной парной игры.

Все игроки из первой десятки рейтинга ATP подтвердили участие в турнире, в том числе серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. В состав участников вошли 27 теннисистов из топ-30. 23-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге ассоциации, 23-летний Хачанов - девятое.

Команды будут разбиты на шесть групп по четыре в каждой. Состав групп определится на жеребьевке, которая пройдет 16 сентября. По итогам группового раунда в плей-офф выйдут восемь сборных. Призовой фонд турнира составит $15 млн.