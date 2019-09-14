Старцева: российские волейболистки постараются прибавить в ближайших матчах на Кубке мира

ТАСС, 14 сентября. Женская сборная России по волейболу постарается прибавить в следующих матчах на Кубке мира. Такое мнение высказала связующая национальной команды Евгения Старцева, комментарий которой приводит пресс-служба турнира.

Сборная России с победы стартовала на турнире, обыграв команду Камеруна со счетом 3-0 (25:14, 26:15, 25:10). Следующий матч подопечные итальянского специалиста Серджио Бузато проведут против команды Японии 15 сентября.

"Я довольна сегодняшним результатом. Мы сильно нервничали, поскольку для нас это была первая игра на турнире. Мы постараемся прибавить в ближайших матчах", - сказала Старцева.

"Мы с уважением относимся к африканскому волейболу, а сборная Камеруна - чемпион Африки. Я хотела, чтобы команда играла с такой концентрацией, будто мы участвуем в финале Олимпиады, ведь соперник способен быстро изменить ход игры. Сегодня мы хорошо и разнообразно действовали на подаче", - добавил Бузато.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира. В 1999 году команда выиграла серебряные медали. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея.