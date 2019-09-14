Анохин: сборная России является фаворитом группы на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты сборной России по пляжному футболу должны занимать первое место в группе на чемпионате мира в Парагвае. Такое мнение ТАСС высказал член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

В ночь на 14 сентября в Асунсьоне прошла жеребьевка группового этапа турнира. Подопечные Михаила Лихачева попали в группу C вместе с командами Белоруссии, ОАЭ и Сенегала.

"Достаточно ровная группа, - сказал Анохин. - Нельзя расслабляться, соперники на чемпионате мира не могут быть простыми. Если говорить объективно, то против всех трех сборных в нашей группе мы всегда играли уверенно".

"Белорусы усилились, у них сейчас очень сильная сборная. Я это связываю с тем, что много белорусских игроков начали выступать в чемпионате России, который является самым сильным в мире. Мы сами себе растим серьезных соперников", - отметил собеседник агентства.

Также специалист высказал мнение о двух других соперниках сборной России по группе. "Что касается ОАЭ, то команда всегда серьезно готовится к мировым турнирам, там вкладываются большие деньги в футбол. У Сенегала высокие футболисты, которые хорошо играют головой, они быстро бегают. Но несмотря на сильные стороны соперников, наша сборная является фаворитом в группе, будет играть только на победу. Мы будем бороться за самые высокие места на предстоящем турнире, тем более, что команда у нас высококлассная и опытная, надеюсь, что как можно больше российских болельщиков будут смотреть матчи", - заключил Анохин.

Турнир пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал турнира. Российская сборная выигрывала мировое первенство два раза (2011, 2013), в 2015 году команда стала бронзовым призером.