Новый комплекс Сибирского регионального центра фехтования открылся в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия нового спортивного многофункционального комплекса Сибирского регионального центра фехтования имени четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию, президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова прошла в субботу в Новосибирске. Как заявил журналистам Поздняков, комплекс, в котором в следующем году пройдет чемпионат России по фехтованию, построен с учетом всех особенностей этого спорта.

"В стенах этого фехтовального центра у нас пройдет чемпионат России в следующем году, который будет являться отборочным для участия в Олимпийских играх. Уникальность комплекса в том, что он со стадии проектирования [строился] под чутким контролем [специалистов] в области фехтования. Любой вид спорта имеет свою специфику - и здесь она учтена. А количество фехтовальных дорожек позволит здесь с запасом проводить такие соревнования, как чемпионаты Европы и мира", - сказал Поздняков.

Он добавил, что сборная России по фехтованию проведет в новом центре учебно-тренировочные сборы в рамках проекта Олимпийского комитета России по адаптации к климато-географическим условиям в Токио, где в 2020 году пройдут летние Олимпийские игры. "У нас очень большая страна, это наше конкурентное преимущество перед соперником, что мы можем себе позволить в разных часовых поясах проводить спортивные мероприятия", - подчеркнул глава ОКР.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, строительство фехтовального центра площадью 5 742 кв. м началось в 2017 году. Объект возведен на средства президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова. Общая сметная стоимость проекта составила около 240 млн рублей. Комплекс соответствует всем необходимым стандартам для проведения областных, всероссийских и международных соревнований.

Новый фехтовальный центр оборудован двумя спортивными залами размером 24х42 м каждый, зоной оздоровительного центра, медицинским блоком и столовой. На втором этаже располагается трибуна на 354 места и учебно-тренировочный балкон. Возле центра оборудована парковка, в том числе для маломобильных групп населения.